Петербургский Манеж впервые представит выставку корейской художницы Ли Бул

«Желание быть уязвимым», 2015–2016/2020. © Альгирдас Бакас/Bartleby Bickle & Meursault

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Манежа.

Творчество художницы считается ориентиром в современном искусстве Южной Кореи и Азии. Особым акцентом в проекте, получившем название «Утопия Спасенная», будет визуализация своеобразного творческого «диалога» художника с такими представителями русского авангарда, как Казимир Малевич, Александр Родченко и другими.

Проект осуществлен в рамках программы Года культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея (2020), который приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

«Утопия Спасенная» станет первой персональной выставкой Ли Бул в России. На ней будут представлены творения художницы за последние 15 лет. Впервые работы Ли Бул будут показаны вместе с работами русских художников, которые стали источником ее вдохновения.