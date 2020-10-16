На острове у побережья Болгарии нашли руины античного храма возрастом 2400 лет

Об археологическом открытии рассказали болгарские исследователи Регионального исторического музея Бургаса.

Находку сделали на острове Святого Петра, расположенном в Черном море рядом с островом Святого Иоанна. Остров представляет собой клочок земли площадью около 15 гектаров.

Ранее на острове не производились археологические исследования, так как учеными считалось, что здесь не происходило ничего интересного. Остров не упоминался в исторических источниках до второй половины позапрошлого столетия.

Как выяснилось, остров Святого Петра в древности был частью острова Святого Иоанна, однако в результате повышения уровня воды и комплексных геологических процессов в последние две тысячи лет отделился от него. Ученые установили, что в древности здесь был храм.

В ходе раскопок ученые нашли остатки здания храма. Вокруг них были обнаружены фрагменты керамики и наконечники стрел.