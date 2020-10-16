Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта

Съемками займется кинокомпания 20th Century Studios, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Фильм, над которым будут вместе работать Феникс и режиссер Ридли Скотт, получит название «Ранец». Таким образом актер и режиссер продолжат сотрудничество, которое было начато 20 лет назад на съемках «Гладиатора».

Сценарий к фильму о знаменитом французском полководце напишет Дэвид Скарпе. Как стало известно изданию, съемки будет вести кинокомпания 20th Century Studios, которая принадлежит The Walt Disney Company.

В 2020 году Хоакин Феникс получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за свою роль в триллере «Джокер» Тодда Филлипса.