Хоакин Феникс сыграет Наполеона в новом фильме Ридли Скотта

16.10.2020
Фильм, над которым будут вместе работать Феникс и режиссер Ридли Скотт, получит название «Ранец». Таким образом актер и режиссер продолжат сотрудничество, которое было начато 20 лет назад на съемках «Гладиатора».
Сценарий к фильму о знаменитом французском полководце напишет Дэвид Скарпе. Как стало известно изданию, съемки будет вести кинокомпания 20th Century Studios, которая принадлежит The Walt Disney Company.
В 2020 году Хоакин Феникс получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за свою роль в триллере «Джокер» Тодда Филлипса.