Русский музей представит в Кемерово две выставки русских художников

Станислав Жуковский. Весенняя вода. 1898

Экспозиции будут развернуты 29 октября в Музее изобразительных искусств Кузбасса, сообщили организаторы.

Гости музея смогут посетить экспозицию «Пейзажная живопись в творчестве передвижников» и выставку одной картины «Святая Русь» Михаила Нестерова. Знаменитая картина покинет Русский музей впервые за 20 лет, сейчас специалисты готовят её к отправке.

Картина «Святая Русь» стала итогом многолетней работы и религиозно-философских размышлений Михаила Нестерова. Действие происходит на фоне северного зимнего пейзажа. К Христу, окруженному наиболее почитаемыми на Руси святыми заступниками — Николаем, Сергием и Георгием, пришли богомольцы. На основе натурных этюдов на Соловках и в Хотькове художник сумел создать убедительные образы героев полотна. В 2019 году была проведена реставрации картины. Реставрационные мероприятия позволили не только обеспечить дальнейшее стабильное состояние и сохранность произведения, но и вернуть картине первоначальное авторское цветовое звучание и целостность восприятия.

В 2020 году исполняется 150 лет со дня основания «Товарищества передвижных художественных выставок» – крупнейшего творческого объединения России. Оно было организовано в 1870 году молодыми художниками и просуществовало до 1923 года включительно, когда прошла последняя 48-я выставка объединения. Убежденные сторонники демократических идей и реализма в искусстве, передвижники противостояли официальному академизму. Экспозиция «Пейзажная живопись в творчестве передвижников» продолжит традицию передвижных выставок.

40 произведений известных мастеров – Василия Поленова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова, Архипа Куинджи, Абрама Архипова и других – будут представлены на выставке. Каждый из художников внес свой вклад не только в многообразие «художественной палитры» передвижнического пейзажа, но и в становление и развитие отечественной пейзажной школы живописи.

Выставки пройдут в рамках деятельности филиала Русского музея. На данный момент ведется подготовка к строительству музейно-театрального комплекса, которое будет закончено в 2023 году. С его завершением филиал Русского музея в Кемерове получит возможность принимать выставки из фондов Русского музея, а также проводить культурно-образовательные акции на собственных площадях.

Выставки продлятся до 15 февраля 2021 года.