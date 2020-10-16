Пожаловавшуюся на коронавирус Кристину Асмус заподозрили в обмане и затравили в Сети

Актриса посетовала в Instagram , что пользователи соцсетей обвиняют ее в попытке привлечь в себе внимание.

Ранее актриса написала, что тяжело переносит коронавирусную инфекцию, рассказав подписчикам о том, что на протяжении пяти дней у неё не снижается высокая температура, пропал голос, мучает ломота в теле и усталость.

Однако некоторые подписчики увидели в этом сообщении подтекст, обвинив Асмус во лжи. По мнению недоброжелателей, актриса пытается «хайпануть» на теме коронавируса, чтобы привлечь внимание. Некоторые даже подумали, что девушке «заплатили» за пост об угрозе COVID-19.

В ответ Кристина назвала таких недоброжелателей «сумасшедшими», напомнив, что коронавирус выбил её из рабочего графика, вынудил отменять спектакли и съемки с её участием. Актриса подчеркнула, что не пошла бы на такое ради одних лишь денег или какого-то «хайпа».