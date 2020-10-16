Кировский драмтеатр отменил спектакли из-за распространения коронавируса

Также отменены гастроли Русского драмтеатра Улан-Удэ, сообщается на сайте театра.

Спектакли Кировского драматического театра отменяются до 23 октября. Премьера спектакля «Мама» также переносится, о новой дате будет сообщено дополнительно.

В связи с эпидемиологической ситуацией театр закрывается на карантин со 2 до 16 октября. Купленные билеты остаются действительными на любые спектакли театра до конца 2020 года, их можно вернуть или обменять, говорится в сообщении.

Кроме того, отменены гастроли Русского драматического театра из Улан-Удэ, которые планировались на 21-25 октября. Будет перенесено и празднование 60-летия Театра балета города Кирова. Вместо 15 и 16 октября оно состоится в феврале 2021 года.