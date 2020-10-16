Директор оркестра Челябинского театра оперы и балета скончался от коронавируса 67 лет

О смерти заслуженного артиста России Валерия Михеля сообщил ведущий Святослав Хазов в своем «ВКонтакте».

По словам ведущего, Михель был человеком с большим сердцем, с которым было комфортно сотрудничать.

«Совершенно не хочется в это верить. Не могу поверить, что он больше не позвонит и не скажет: «Святослав, есть отличная идея! Надо срочно делать концерт!»... Как он отзывался об артистах театра! Об оркестре...» – написал Хазов, назвав смерть директора оркестра невосполнимой утратой.

Валерий Михель родился 25 июня 1953 года в Челябинске. В 1969 году поступил в Челябинское музыкальное училище в класс ударных инструментов, в мае 1974 года пошел работать в оркестр Челябинского театра оперы и балета.

В 1978 году Михель стал концертмейстером группы ударных инструментов и начал преподавательскую деятельность в музучилище.

Как рассказал сайту URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин, Михель скончался в больнице от коронавируса. По его словам, директор оркестра страдал и другими заболеваниями, которые осложнились из-за COVID-19.