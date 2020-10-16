В Севастополе закрыли театры и запретили экскурсии из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на заседании оперштаба.

Власти города снова закрыли театры и кинотеатры, а также запретили массовые мероприятия и экскурсии. С начала сентября в Севастополе каждый день выявляется около 20-30 заразившихся коронавирусом, отметил губернатор.

По словам главы города, сейчас в Севастополе заполнены уже почти все имеющиеся в распоряжении койки для размещения больных с коронавирусом. В том числе заполнен пансионат «Изумруд», переданный для пациентов с легкой формой болезни и бессимптомных случаев.

«В театрах остается только текущая деятельность, репетиции с соблюдением режима», – подчеркнул Развожаев. По его словам, чиновники должны проводить в очном режиме только самые важные совещания, остальные только в дистанционном формате.

Губернатор пояснил, что такие меры вводятся не менее, чем на две недели.