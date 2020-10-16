В программу Женевского кинофестиваля вошел российский сериал о женщине-киллере

16.10.2020
«Надежда» – история о женщине, ведущей двойную жизнь. С одной стороны она жена и мать, с другой – профессиональный киллер, которая пытается выйти из преступного синдиката, но сталкивается с новыми вызовами.
Режиссером проекта стала Елена Хазанова, роли исполняют Виктория Исакова, Александр Кузьмин, Алексей Морозов, Вероника Корниенко, Алексей Гуськов и другие.
Женевский международный кинофестиваль покажет сериал «Надежда» в секции Highlights, отметили в сервисе. Highlights – это раздел для главных событий Женевского международного кинофестиваля, в котором представлены международные и швейцарские премьеры, режиссерские версии телесериалов, спецпроекты и digital-инсталляции.
Кинопоказ пройдет 10 ноября, на площадке фестиваля покажут четыре серии проекта.