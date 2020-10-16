Во Франции вводится комендантский час с запретом на работу театров

16.10.2020
С 17 октября власти Франции вводят комендантский час в парижском регионе и ряде других городов с высоким уровнем распространения коронавируса. По словам Макрона, комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени с этой субботы.
Срок действия такого режима составит как минимум четыре недели, подчеркнул президент. По его словам, в зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все театры.
Кроме Парижа, комендантский час будет действовать в Гренобле, Лионе, Лилле, Марселе, Монпелье, Руане, Сент-Этьене и Тулузе. Нарушители будут платить штраф в размере €135.
«Повторное нарушение повлечет за собой штраф в €1,5 тыс., мне кажется, что это окажет должное влияние», – отметил Макрон.