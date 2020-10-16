Москва переходит на обязательные электронные билеты для учреждений культуры

Об этом говорится в приказе городского департамента культуры, опубликованного на сайте мэрии.

С 19 октября билеты в учреждения культуры Москвы будут продаваться только в электронном виде. Как следует из документа, в период действия режима повышенной готовности в Москве все учреждения культуры и другие подведомственные организации департамента культуры должны будут продавать билеты на посещение культурных мероприятий исключительно в электронной форме. Это касается и мероприятий, проводимых «третьими лицами».

При продаже билетов будет учитываться требование соблюдения социальной дистанции в одно посадочное место со всех сторон от посетителя. Для крайних рядов и мест у проходов социальной дистанцией будет считаться пространство, полностью свободное от других посетителей, либо расстояние не менее 1,5 метра от других посетителей, говорится в приказе.