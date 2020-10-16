Московский драмтеатр имени А.С. Пушкина перенес спектакли из-за коронавируса в труппе

16.10.2020
Театр переносит спектакли, которые были запланированы на период с 19 по 25 октября, на декабрь текущего года. В выходные 17 и 18 октября театр покажет зрителям спектакль «Ложные признания».
Причиной такого решения стала инфекция коронавируса нового типа, которую обнаружили у некоторых артистов театральной труппы.
Театр рассчитывает вернуться к работе к 26 октября, продолжив показы постановок в ноябре по текущему расписанию, размещенному на сайте учреждения.
Ранее о решении закрыться объявил Московский театр имени М. Н. Ермоловой, в котором у нескольких артистов труппы была выявлена коронавирусная инфекция. Затем о введении карантина заявил Московский театр «Сфера».