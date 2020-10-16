В московском парке «Музеон» открылась выставка достижений нацпроекта «Культура»

Выставка показывает ход и предварительные итоги нацпроекта в регионах странных, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Национальный проект «Культура» стартовал по инициативе президента РФ Владимира Путина и действует до 2024 года. Благодаря ему культура станет доступной не только в мегаполисах, но и в самых отдалённых населённых пунктах по всей России.

Посещаемость учреждений культуры вырастет на 15%, количество обращений к цифровым ресурсам культуры вырастет впятеро – с 16 млн человек в 2018 году до 80 млн в 2024 году, говорится в сообщении ведомства.

Фотоматериалы на выставку подали министерства культуры всех 85 субъектов Российской Федерации. На фотографиях гости увидят модернизацию региональных библиотек по модельному стандарту, ход ремонта и реставрации учреждений культуры, запуск автоклубов в сельской местности, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием и многое другое.