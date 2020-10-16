Известный амурский археолог Дмитрий Болотин умер в 54 на фоне коронавируса

О смерти преподавателя Благовещенского государственного педагогического университета сообщили в вузе.

Ученый скончался 16 октября. В университете сообщили, что он почти год находился на больничном, незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус.

Дмитрий Болотин с 2000 года работал деканом историко-филологического факультета вуза. В 2015 году он перешел на преподавательскую работу.

До болезни Болотин вел дисциплины по археологии и этнологии, курировал курсовые и дипломные работы.

Болотин скончался в день 90-летия университета 16 октября, когда в БГПУ проходит традиционный день посвящения в студенты. Ровно 35 лет назад, в этот же день, ученый официально связал свою жизнь с педагогическим институтом, а затем университетом.