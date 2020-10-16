15-й Римский кинофестиваль открылся премьерой мультфильма «Душа»

В основную программу киносмотра вошли 24 картины, сообщается на сайте фестиваля.

Открывший смотр мультфильм «Душа» снят на студиях Disney и Pixar. Стартовавший в 2006 году смотр в этом году проходит в условиях ограничений на численность зрителей, местом его проведения выбрана традиционная площадка в столичном аудиториуме «Парк музыки».

Прокат мультфильма «Душа» был отложен во многих странах, включая Россию, до начала следующего года.

В числе других картин смотра – работа француза Франсуа Озона «Лето – 85», фильм о Дэвиде Боуи «Звездная пыль» британца Гэбриела Рэнджа, «Мужчины» Луки Бельво с Жераром Депардье и «Топорик» американца Стива Маккуина, которому будет вручен почетный приз фестиваля.

Римский смотр задумывался как «Праздник кино», поэтому уже несколько лет не формирует профессиональное жюри для оценки фильмов. Эту роль выполняет жюри зрительских симпатий.