ГИТИС проведет фестиваль сценического фехтования «Серебряная шпага»

Международный смотр пройдет с 16 по 17 октября, сообщили в пресс-службе института.

Мероприятия фестиваля пройдут в очном и в удаленном форматах. Судейская коллегия будет сформирована только из представителей российской стороны.

В числе участников фестиваля в этом году будут присутствовать студенты Ярославского государственного театрального института, Пермского государственного института культуры, Тверского колледжа культуры им. Львова, Воронежской государственной академии искусств, Оренбургского государственного института искусств и культуры им. Ростроповича, РГИСИ (Санкт-Петербург), Академии фехтовальных искусств Мишенева (Санкт-Петербург), молодые актеры Вышневолоцкого драмтеатра и Тверского ТЮЗа. Москву представят студенты из ГИТИСа, ВТУ (институт) им. М. С. Щепкина и ИСИ, рассказали в пресс-службе.

Фестиваль «Серебряная шпага» является единственным в мире профессиональным фестивалем сценического фехтования. Смотр собирает актеров и студентов театральных вузов всего мира, которые соревнуются в мастерстве владения клинком.

В рамках фестиваля участники смогут побывать на мастер-классах заведующего кафедрой сценической пластики ГИТИСа, постановщика боев в театре и кино Айдара Закирова, актера, каскадера, постановщика боев в театре и кино, преподавателя сценического фехтования в ГИТИСе и ВГИКе Олега Снопкова и постановщика фехтовальных сцен Государственного академического Мариинского театра Сергея Мишенева.

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