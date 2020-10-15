Московский театр «Сфера» закрылся на карантин из-за коронавируса у сотрудников

Все спектакли театра отменены с 15 по 25 октября, сообщается в Instagram учреждения.

Кроме того, с 16 по 26 октября прекращает работу касса театра. Все билеты на спектакли с 15 по 25 октября будут выкуплены, пообещали в театре.

Купившие билеты на официальном сайте театра могут вернуть их на сайте оператора intickets.ru. Те, кто приобрел билеты в кассе театра, смогут вернуть свои деньги после открытия кассы с 27 октября в соответствии с графиком работы.

Ранее аналогичное решение о закрытии на карантин объявил Московский театр имени М. Н. Ермоловой, в котором у нескольких артистов труппы была выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщили в театре, он будет закрыт с 14 октября по 28 октября.