Пугачева испугалась за здоровье Моисеева и пригласила в свой замок

Певицу встревожили сообщения СМИ о проблемах артиста, рассказал директор Моисеева Сергей Горох порталу Starhit.

По его словам, новости о финансовых и личных проблемах Бориса Моисеева вызвали беспокойство у исполнительницы, которая считает его своим давним другом. Пугачева позвонила артисту и позвала к себе в гости.

Горох пояснил, что Алла Пугачева и Борис Моисеев дружат не первый год. В телефонном разговоре Моисеев успокоил Пугачеву, объяснив, что у него все в порядке.

Ранее СМИ сообщали, что 66-летний певец стал редко появляться на светских мероприятиях из-за проблем с финансами и здоровьем. Как заявил бывший продюсер Моисеева Евгений Фридлянд, «окружение» певца якобы втянуло его в авантюру, заставив потратить все средства на попытку вернуться в шоу-бизнес, отчего артист лишился возможности пройти реабилитацию после инсульта.

Однако сам Моисеев рассказал журналистам, что прекрасно себя чувствует и живет спокойной жизнью. По его словам, он часто встречается с друзьями и проводит время в чтении книг.