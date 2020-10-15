В Эрмитаже отложили возвращение льгот, чтобы не спровоцировать давку во время пандемии

Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

По его словам, дирекция музея не будет торопиться возвращать все льготы на посещение музея для пенсионеров и детей. Такая мера выбрана для того, чтобы не спровоцировать скопления людей, которые неизбежно приведут к нарушениям режима самоизоляции.

Пиотровский отметил, что музей постепенно начал выходить из коронавируса, однако выход этот идет «заторможено». «Мы недавно почти договорились со спонсорами, что мы найдем деньги для бесплатного входа студентов и детей каждый день (сейчас у нас четверг бесплатный и дети до 7 лет бесплатно), но решили не провоцировать ни пенсионеров, ни детей посещать», – пояснил он.

Сейчас в Эрмитаже примерно вполовину меньше отдельных посетителей, чем было до ограничений из-за пандемии, в то время как по экскурсионному обслуживанию – лишь 13% от прежнего объема. Пиотровский отметил, что при этом Эрмитаж постепенно возвращает услуги, которые были временно недоступны. По его словам, в ближайшее время цена на билеты меняться не будет.