Путин поблагодарил Юрия Лозу за заслуги в развитии культуры и искусства

Соответствующее распоряжение президента России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Певец и поэт Юрий Лоза стал одним из обширного списка граждан, удостоившихся почетных грамот и благодарности главы государства за определенные заслуги, в том числе за заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией, заслуги в области здравоохранения, активную общественную деятельность, вклад в развитие строительства крупнотоннажных судов и другие виды деятельности.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность <...> Лозе Юрию Эдуардовичу – композитору, артисту ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт"», – говорится в распоряжении президента.

Юрий Лоза родился в 1954 году в Свердловске (Екатеринбург). Стал автором песен «Я умею мечтать», «Плот», «Пой, моя гитара, пой» и других.