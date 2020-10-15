Книги о древнейших кладах монет на Тамани выпустил Институт археологии РАН

Один из кладов был найден на месте Фанагории, уничтоженной пожаром в 2005 году, сообщил институт в своем Facebook .

Еще два клада, о которых идет речь в книгах института, обнаружены при раскопках поселения Волна-1.

Клад из Фанагории помог ученым ответить на один из важнейших вопросов античной нумизматики – когда на Боспоре Киммерийском началась чеканка монет. Два клада электровых статеров III века, скрытых во время варварских набегов, позволили ученым выяснить, как менялись денежное обращение, экономическая и политическая ситуации на Боспоре в первой трети III века.

Клад боспорских позднеархаических монет из раскопок Фанагории публикуется в книге впервые. Он был найден в слое пожара, произошедшего при захвате города персами в 480 г. до н. э.

Это самый ранний из всех известных ученым кладов древнейшего серебра в Северном Причерноморье. При изучении клада были использованы современные естественно-научные методы, в первую очередь РФА-спектрометрия и изотопный анализ Pb. Ознакомительный фрагмент книги доступен на сайте Института археологии РАН.