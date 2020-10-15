В Музее Москвы откроется выставка «Северный речной вокзал»

Экспозиция будет работать с 19 октября по 22 ноября, сообщили в пресс-службе организаторов.

Выставка приурочена к открытию уникального памятника архитектуры после реставрации. В экспозиции будут представлены путеводители по Москве-реке и открытки 1930-1950-х годов, «Расписание движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года».

Посетители увидят, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году, а также фотографии Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина с видами Северного речного вокзала из коллекции Музея Москвы.

На выставке будет представлена коллекция сувенирных блюд с изображением Северного речного вокзала и гидротехнических сооружений порта пяти морей, которые были самым популярным московским сувениром в 1950-80-е годы наравне с Красной площадью, Кремлем и Большим театром.

Северный речной вокзал был открыт 2 мая 1937 года. Здание нового вокзала впечатляло масштабом архитектуры и богатством декора: парадная лестница и террасы – «палубы» с арками, фонтаны и пальмы, которые были высажены за неделю до открытия. Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали изготовленные по спецзаказу светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад — фарфоровые медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов.

Венчал композицию шпиль со звездой-флюгером, инкрустированной уральскими самоцветами. На Всемирной выставке 1937 года в Париже авторы проекта, архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский, получили престижную награду.