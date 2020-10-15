В Болгарии нашли древнеримскую «крепость-конструктор»

Открытие сделали археологи, работавшие на окраине маленького села Широково, передает телеканал БНТ.

Ученые назвали свое открытие крупной удачей – им удалось обнаружить руины укреплений, датируемых пятым веком. По слова лидера исследовательской группы Деяна Драгоева, это остатки римской крепости, которая затем перешла в руки болгар.

Крепость контролировала важные торговые пути, идущие вдоль рек Черни-Лом и Баниски Лом. Ее укрепления были построены из грубо отесанных каменных блоков.

Интересно, что на некоторых из блоков остались инициалы рабочих, строивших крепость. Но еще интереснее для ученых оказалось, что на отдельных блоках сохранились буквенные обозначения, указывающие место расположения блоков в общей конструкции крепости.

В ходе раскопок также нашли монеты седьмого века, броши и пряжки для ремней. Общая площадь укрепления составляла почти 5 гектаров. Изучение крепости продолжится в следующем году.