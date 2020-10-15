В Москве представили книгу рассказов Шойгу «Про вчера» с иллюстрациями автора

Продажи начнутся 15 октября, сообщили в штаб-квартире Русского географического общества (РГО).

Книгу рассказов министра обороны РФ, президента РГО Сергея Шойгу представило в четверг издательство АСТ. Презентация состоялась в штаб-квартире РГО.

Иллюстрации и оформление обложки книги были выполнены самим Сергеем Шойгу. Автор посвятил свою книгу наиболее ярким воспоминаниям детства и юности. Каждый рассказ в ней – это история о людях, рассказали во время презентации.

По словам президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, ему было тяжело оторваться от книги. «Что меня удивило – чувство юмора и иронии, в том числе самоиронии, которое пронизывает книгу», – отметил издатель.

Книга одновременно появится в аудиоверсии, озвученной российским актером Сергеем Гармашем. «Потрясающе то, что здесь есть смешное, веселое, очень искреннее, есть невероятно трагическое, историческое и какие-то мелочи, о которых вы нигде больше не узнаете», – рассказал он.