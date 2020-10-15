Аукционеры назвали результат торгов мировым рекордом стоимости литературного произведения вообще, сообщает ВВС.

Первое издание собраний сочинений английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира является одной из самых желанных книг для коллекционеров всего мира. По словам представительницы Christie's Маргарет Форд, такие результаты неудивительны, если учесть, что на торги был выставлен первый фолиант, впервые объединивший собрание пьес Шекспира и считающийся величайшим творением не только на английском языке, но и в мировой литературе.

Сегодня во всем мире осталось лишь шесть полных экземпляров издания, уточнила Форд. Раритет был выигран после шести минут торгов частным коллекционером из США Стефаном Левентхейлом, основателем магазина редких книг и фотографий XIX века.

«Для меня большая честь купить один из немногих полных экземпляров этого эпохального издания», – заявил новый владелец собрания. По его словам, книга станет центральным элементом его коллекции интеллектуальных достижений человечества.