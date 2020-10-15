Выставка работ Ларисы Ломакиной на оцинкованном железе расскажет о самоизоляции

15.10.2020
Выставка посвящена творчеству главного художника Театра на Бронной – сценографа и архитектора Ларисы Ломакиной. Экспозиция продлится в течение месяца до 15 ноября.
Посетители увидят серию живописных работ Ломакиной, выполненных на оцинкованном железе во время карантина. «Серия картин "Жесть" – своеобразный спектакль о жизни «за стеклом». Герой этих работ – Микки-Маус, переживающий карантин и изоляцию в ироничном исполнении художника», – рассказали устроители экспозиции.
Прологом выставки была серия рисунков «Самоизоляция», выполненная для нового явления организации культурной жизни в сфере соцсетей – Шарикрест, рассказала журналистам Ломакина. «Благодаря галеристу Максиму Боксеру у художников появилась возможность высказаться и поддержать друг друга материально. И не только у художников, это объединение привлекло большое количество галеристов и коллекционеров, да и просто интересующихся современным искусством людей», – пояснила художница.