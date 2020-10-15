Русский музей проведет «Тотальный диктант» в Мраморном дворце

Всероссийская просветительская акция состоится 17 октября в 14 часов, сообщила пресс-служба музея.

Местом диктанта избраны исторические интерьеры Белого зала Мраморного дворца Русского музея. Текст будет читать участникам популярный петербургский бизнес-блогер Марина Литвинова.

Образовательная акция в форме добровольного диктанта – всемирное событие, цель которого - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Мероприятие пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Участникам необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Посмотреть онлайн-марафон или написать диктант онлайн можно на официальном сайте https://totaldict.ru/