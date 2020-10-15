Царскосельские статуи начали готовить к зиме

В 2020-м году скульптуры музея-заповедника оденутся в специальные короба, сообщила пресс-служба учреждения.

В «тёплую одежду» оденут более 60 статуй. Первыми уйдут на зимовку фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке, а также скульптуры на Гранитной террасе. Мраморный фонтан, который находится в Собственном садике Екатерининского парка, уже закрыт.

После этого будут укрыты скульптуры вдоль фасадов Екатерининского дворца, бюсты у павильона «Грот» и ваза у павильона «Эрмитаж» в Екатерининском парке. В ближайшее время от холодов также укроют «Девушку с кувшином», статую Нимфы и скульптуры во Фрейлинском садике. Бюсты с Камероновой галереи перенесут с открытого воздуха в застекленную часть.

Венецианскую мраморную скульптуру на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада Екатерининского дворца дополнительно укутают в холстину, которая впитывает влагу, защищая нее мрамор, но при этом пропускает воздух.

«Всегда немного грустно расставаться до весны с нашей скульптурой. И мы подумали – пусть она будет с нами хотя бы на фотографиях. Поэтому перед началом зимнего сезона обновили футляры для венецианской скульптуры на Эрмитажной аллее – каждый новый футляр дополнен соответствующим изображением. Теперь посетители Екатерининского парка будут знать – что находится внутри», – цитирует пресс-служба слова хранителя скульптуры ГМЗ «Царское Село» Натальи Лансере.