Количество зарегистрированных волонтеров культуры превысило 63,5 тысяч человек

Программа реализуется в рамках подраздела «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Регионами, лидирующими по количеству участников программы, стали Челябинская, Ростовская и Волгоградская области. Кроме того, в десятку лидеров вошли также Липецкая, Кировская, Белгородская и Тюменская области, Коми, Чувашия Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В настоящее время идет активная подготовка к Международному волонтерскому лагерю, который состоится в первой половине ноября в формате онлайн. Главной темой лагеря станет популяризация волонтерской культурной деятельности.

«Занятия будут включать в себя панельные сессии и образовательные модули», – пояснили рассказали в Минкультуры РФ.