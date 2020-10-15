20 американских художников-инвалидов получит по $50 тыс. от фондов Форда и Эндрю Меллона

О новой грантовой программе Disability Futures пишет H yperallergic.com.

Фонд Форда и Фонд Эндрю Меллона объединились для создания программы грантовой поддержки художников и активистов, страдающих инвалидностью и ведущих проекты для людей с ограниченными возможностями.

Программа была названа Disability Futures. В ее рамках получат гранты в размере $50 тыс. двадцать художников, режиссеров, писателей и перформеров.

Эти деньги они смогут использовать для поддержки своих проектов в течение 18 месяцев. Управлять акцией будет национальная организация United States Artists.

Disability Futures призвана помочь решить проблемы, связанные с недостаточной представленностью инвалидности в области искусства, отсутствием у инвалидов возможностей профессионального развития и их финансовыми проблемами.