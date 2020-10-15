Санкт-Петербургский культурный форум - 2020 отменен из-за угрозы коронавируса

Об этом сообщила в четверг пресс-служба форума.

Петербургский международный культурный форум должен был пройти в девятый раз с 12 по 14 ноября. Однако Министерство культуры России согласовало с правительством решение об отмене форума в текущем году и перенос его на следующий.

«Даты форума в 2021 году были объявлены еще в 2018-м – это 11-13 ноября», – пояснили в пресс-службе.

Решение принято в связи с тем, что безопасность участников и гостей форума является для организаторов приоритетом. На фоне ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в целом и в Санкт-Петербурге организаторы сделали вывод, что проведение форума в текущем году в офлайн представляется невозможным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Проведение форума онлайн посчитали в Минкультуры неэффективным ввиду многопрофильности секций и треков проекта. По мнению Минкультуры России, онлайн не будет эффективным и не даст в полной мере реализовать главные цели форума – открытое общение международного культурного сообщества, обмен мнениями и поддержание неформальных контактов между деятелями культуры разных стран.