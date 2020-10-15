Музей современного искусства представил выставку «наивного художника» Павла Леонова

Выставка «Зазеркалье Павла Леонова»приурочена к 100-летию со дня рождения художника, передает телеканал «Россия – Культура».

Леонов – художник-самоучка, который считается центральной фигурой русской «наивной» живописи. Мастера ставят в один ряд с Анри Руссо и Нико Пиросмани, говорится в сообщении.

Известность пришла к Леонову в начале 1990-х годов, когда искусствовед Ольга Дьяконицына заинтересовалась его работой на одной из выставок и отыскала художника в его селе Меховицы Ивановской области.

Приехав к нему с холстами и красками, искусствовед обнаружила деревянный сарай, полностью обитый картинами. По словам Леонова, местные галереи отвергли его работы.

«Они были все мокрые, в плесени. Ну, сарай, продуваемый всеми ветрами и дождями. И я тогда поняла, что мне нужно сделать что-то такое, что его как-то немножко поднимет, перевернет. Я попросила эти работы снять со стен. Он говорит — зачем? Я говорю, я их куплю», — рассказала искусствовед Ольга Дьяконицына.

Художник жил в тяжелых условиях, в доме с земляным полом, не имея ничего, кроме радио. Всё остальное, остутствовавшее в его реальности, было воплощено на его картинах – цирк, веселье и праздники, танцы под гармонь, волшебные звери и фантазии о встрече с такими гениями русской литературы, как Пушкиным, Толстым и Есениным.

Леонов бродяжничал по России почти 40 лет,, работая штукатуром, столяром, печником на Украине, в Грузии, Узбекистане и Азербайджане. Его неоднократно увольняли и трижды сажали в тюрьму за протесты против несправедливости.

Только в конце ХХ века Павла Леонова признало профессиональное сообщество. Его произведения вошли государственные собрания и в частные коллекции.