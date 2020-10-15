Создатели «Декстера» смогли найти новую идею для перезапуска сериала

15.10.2020
По данным портала, над перезапуском проекта будет трудиться продюсер и писатель Клайд Филлипс, создавший первые четыре сезона саги. Майкл Си Холл вернется к роли главного героя.
Новый сезон будет включать 10 серий. Съемки начнутся в 2021 году.
Как пояснил менеджер Showtime Гэри Левин, телеканал рассматривал возможность вернуться к перезапуску «Декстера», но лишь в том случае, если создатели смогут найти новый достойный творческий подход.
«Клайду Филлипсу и Майклу Си Холлу удалось сделать это», – подчеркнул представитель телеканала.
Напомним, сериал «Декстер» был выпущен в 2006 году. Всего было снято восемь сезонов.