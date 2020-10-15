Создатели «Декстера» смогли найти новую идею для перезапуска сериала

15.10.2020

Телеканал Showtime снимет новый сезон истории про охотника на серийных убийц, пишет Deadline.

По данным портала, над перезапуском проекта будет трудиться продюсер и писатель Клайд Филлипс, создавший первые четыре сезона саги. Майкл Си Холл вернется к роли главного героя.

Новый сезон будет включать 10 серий. Съемки начнутся в 2021 году.

Как пояснил менеджер Showtime Гэри Левин, телеканал рассматривал возможность вернуться к перезапуску «Декстера», но лишь в том случае, если создатели смогут найти новый достойный творческий подход.

«Клайду Филлипсу и Майклу Си Холлу удалось сделать это», – подчеркнул представитель телеканала.

Напомним, сериал «Декстер» был выпущен в 2006 году. Всего было снято восемь сезонов.