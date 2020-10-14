Уникальное фото принесло российскому фотографу гран-при Британского музея естественной истории

Сергей Горшков удостоился ежегодной премии «Фотограф дикой природы», передает телеканал «Россия – Культура».

Фотографа года объявила герцогиня Кембриджская Кэтрин. Высокой оценки удостоился его фотоснимок амурского тигра под названием «Объятие» , который был сделан в Приморском национальном парке «Земля леопарда». Работа «Объятие» была выбрана экспертами из более чем 49 тысяч снимков.

«Поздравляю Вас, Сергей, и спасибо всем участникам, показавшим нам волшебство мира», – объявила высокопоставленная особа.

«Так как эти кошки очень скрытные и их увидеть практически вживую невозможно, я решил использовать новые технологии - это скрытая камера, которую устанавливаешь в лесу. Большие камеры с профессиональными камерами внутри, которые реагируют на движение датчика, на пересечение линий датчика. И я установил первую камеру 14 января как раз около этой пихты, и только 18 ноября пришла эта тигрица и снялась. То есть, мне понадобилось больше 10 месяцев для того, чтобы получить этот кадр», - рассказал фотограф Сергей Горшков.