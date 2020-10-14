Петербургский хормейстер Станислав Грибков скончался из-за коронавируса в 83 года

Об этом сообщил друг и творческий партнер хормейстера композитор Виктор Плешак в разговоре с ТАСС.

Художественный руководитель Детского хора телевидения и радио Петербурга, заслуженный деятель искусств России скончался в результате осложнения, возникшего на фоне коронавирусной инфекции. Смерть Грибкова стала огромной потерей для всего музыкального Петербурга, подчеркнул композитор.

Творчество петербургских композиторов хормейстер продвигал в течение многих десятилетий, отметил Плешак. По его словам, многие авторы доверяли премьеры своих произведений именно Грибкову.

Ушедший из жизни хормейстер исполнил песню «Неповторимый Петербург» одним из первых.

Грибков был выпускником Ленинградской консерватории, более 30 лет работал худруком и главным дирижером Детского хора телевидения и радио Петербурга.