Парки Царского Села переходят на зимний режим работы

Переход начнется 19 октября, сообщает Fiesta.ru .

В частности, Екатерининский и Александровский парки будут открыты для посетителей с 7.00 до 21.00. Вход на их территорию будет свободным.

Увеличится количество других входов. В Екатерининском парке возобновит работу вход с Треугольной площади, будут открыты еще четыре входа – рядом с Лицейской аркой, у павильона «Эрмитажная кухня», у Орловских и Кадетских ворот.

В Александровском парке откроются входы со стороны Фермской дороги – калитки у Ратной палаты и у Белой башни. Кроме того, будут открытыми еще шесть входов: у Лицея, у Александровского дворца, на Фермской дороге (Арсенальная просека), со стороны поселка Александровская (Елевая аллея Александровского парка), у Розовой караулки напротив Института Турнера и у Большого китайского моста.