В Пскове завершилась масштабная реставрация Окольного города XVI века

Варлаамовскую башню восстановили из руин, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Крупномасштабная реставрация крепостных сооружений XVI века так называемого Варлаамовского угла шла по проекту Министерства культуры РФ и Всемирного банка в рамках программы «Сохранение и использование культурного наследия в России».

На объекте был проделан большой объем работ, в частности отреставрирована каменная кладка, смонтированы инженерные системы, созданы деревянные кровли, перекрытия и лестницы, организованы экспозиционные и видовые площадки, говорится в сообщении.

В результате в Пскове появилось еще около 2,5 тыс. квадратных метров выставочных площадей. Это позволит разместить на них огромное количество экспонатов, которые лежат в запасниках музеев города, процитировала пресс-служба губернатора Михаила Ведерникова.