В саркофаге египетского «смотрителя престолов» нашли голову богини неба и любви

Найденные при изучении захоронения артефакты показало Министерство по делам древностей Египта.

Саркофаг древнеегипетского жреца нашли в сентябре 2020 года в рамках археологической миссии Министерства по делам древностей Египта в провинции Эль-Минья. Каменный гроб с мумией священнослужителя лежал на дне пятиметрового колодца, засыпанного мусором.

Как выяснили ученые, саркофаг принадлежал верховному жрецу бога Джехути, занимавшему также должность «Великого Кхума, смотрителя престолов».

В гробу было множество амулетов и фигурок священных скарабеев разных размеров и форм. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, некоторые амулеты сделаны в форме сердца.

Один из артефактов изображает голову богини Неба Хатхор, бывшей одной из главных богинь религии Древнего Египта. Она покровительствовала радостям, любви, материнству, плодородию, веселью и танцам. Также были найдены амулеты, изображающие четырех сыновей бога Гора.