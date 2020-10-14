Министерство культуры России учредило совет по цифровизации отрасли

Цифровая трансформация затронет учреждения культуры от федерального до муниципального уровней, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

В совет по цифровой трансформации отрасли вошли курирующие представители министерства и руководители отраслевых учреждений, рассказала Любимова в ходе пресс-подхода по итогам совещания с губернатором Псковской области.

Кроме того, в состав совета вошли региональные министры культуры. Возглавил его заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов.

«Перед советом стоит задача по применению передового опыта и современных технологий в культуре. Важная составляющая – выработка рекомендаций и предложений по цифровой трансформации отрасли и актуализации нормативно-правовой базы», – уточнили в пресс-службе.

Совет также станет координирующим и экспертным центром, что сделает возможным формирование единой политики в области цифровизации культуры.