Любимова поддержала объединение Псковского драмтеатра и Александринского театра

Министр культуры обсудила планируемые изменения с коллективом Псковского театра, сообщает корреспондент «Культуры».

Во время рабочего визита в Псковскую область министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова встретилась с активом Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

В беседе приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринский театр) Валерий Фокин, директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, а также сотрудники и актеры учреждения.

Одним из главных вопросов стало обсуждение планов по объединению Псковского театра с Александринским театром. По словам Ольги Любимовой, Минкультуры России высоко оценивает значимость этого шага как для развития учреждения, так и для формирования культурно-гуманитарного пространства области. Она напомнила, что эта инициатива родилась в коллективе Псковского театра и была поддержана как Александринским театром, так и региональными властями.

«Недавно у нас состоялось расширенное совещание по данному вопросу с участием Председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, советника Президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрея Турчака, региональных властей, где было принято единогласное решение поддержать федерализацию театра. Мы несколько раз проговорили все «за» и «против» и приняли решение, что объединение пойдет Псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция для Министерства культуры – учесть и позицию региона, и профессионального сообщества», – сказала Ольга Любимова.

По ее мнению, перед Псковским театром откроются новые горизонты, а объединение обогатит его художественную жизнь.

«В первую очередь, повысится статус учреждения. В творческом плане это даст дополнительные возможности для создания новых художественных форматов и будет способствовать обновлению репертуара театра», – завершила свою речь Министр.

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак присоединился к обсуждению и рассказал о значимости объединения для Псковского театра.

«Мы с труппой коллектива долго шли по этому пути, было много обсуждений. С точки зрения репертуара Псковский театр за это время значительно вырос, большое количество спектаклей за последние годы были номинированы на премию «Золотая маска». Самое главное, что это объединение – инициатива самой Александринки и Псковского драмтеатра, который по праву заслуживает получение федерального статуса. Новый статус – это и новая репертуарная политика, это возможность для обмена постановками, возможность быть представленными в Москве», – сказал он.

Художественный руководитель Александринки выразил уверенность, что объединение с Псковским театром позволит учреждению выйти на новый уровень. Сегодня ведется работа по подготовке положений, которые лягут в основу работы объединенного театра.

«Мы начали работать вместе. Есть вопросы организационного характера, но это все рабочие моменты, которые будут решены. Самое главное, что в Псковском театре есть свои важные творческие наработки, молодые режиссеры», - поделился Валерий Фокин.

Он также добавил, что все планы Псковского театра будут сохранены.

«Псковский зритель – главный зритель вашего театра, поэтому, естественно, будут ставиться спектакли в первую очередь для псковского зрителя. Все планы, которые задуманы театром, будут соблюдены. Кроме того, если какие-либо яркие коллективы приедут выступать в Петербург, мы будем привозить их и в Псков», – рассказал он.

Дмитрий Месхиев поблагодарил Министра культуры, сенатора, главу региона и театральное сообщество за помощь и поддержку театра.

«Нашу инициативу поддержал губернатор Михаил Ведерников, мы провели колоссальную работу с администрацией Псковской области и Министерством культуры. Мы не только становимся федеральным театром, а будем работать с гуру театрального мира Валерием Фокиным. Это один из столпов нашей театральной жизни», – подчеркнул он, добавив, что смена статуса позволит чаще ратировать спектакли программы.