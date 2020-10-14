В ходе реставрации казарм в московских Хамовниках нашли сбрую и пули XIX века

Об открытии столичных археологов говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Работы по реставрации...
Смотр объединит дискуссии, перформансы и мастер-классы, сообщила пресс-служба музея.
Визит министра культуры РФ начался с возложения цветов к памятнику известному реставратору и искусст...
Экспозиция будет работать с 14 октября по 28 февраля, сообщили в музее.
Всего в смотре примут участие 17 городов России, сообщили в его пресс-службе.
Записи доступны на сайте центра Kamwapro и во «Вконтакте», в последующему они появятся на YouTube.
В столице Италии прошли съемки погони для боевика «Миссия невыполнима 7», сообщает Daily Mail.
Постановка будет представлена в среду на Малой сцене МХАТ имени М. Горького, сообщили в пресс-службе...
Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе фонда.
Почти полтора века коллекция была недоступна широкой публике, пишет Corriere della Sera.
Церемония надевания костюма состоится 28 октября, передает пресс-служба Минкультуры РФ.
Все это время в стране был карантин из-за пандемии коронавируса, передает телеканал «Россия – Культу...
Народный артист РСФСР заявил об этом в интервью NEWS.ru.
Премьера спектакля «Илиада-2020» состоялась 11 октября, сообщает Piter.tv.
Концерт состоится 15 октября в 19:00 в зале имени С. В. Рахманинова в московской Олимпийской деревне...
Открытие сделали иранские археологи в ходе раскопок в северо-западной части страны, пишет Tehran Tim...
Новым художественным руководителем оркестра стал воспитанник городской консерватории, пишет «Петербу...
В коллекции будет семь ароматов, сообщает пресс-служба портала «Культура.РФ».
Отрывок фильма был опубликован в YouTube.
Генеральным спонсором премии выступил Банк ВТБ, передает телеканал «Культура».
14.10.2020