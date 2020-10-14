В Пушкинском музее пройдет Четвертый Международный инклюзивный фестиваль

Смотр объединит дискуссии, перформансы и мастер-классы, сообщила пресс-служба музея.

Фестиваль продлится по 25 октября. Его тема звучит как «В присутствии всех», говорится в сообщении.

Тема смотра стала парафразом названия известного перформанса Марины Абрамович, и обозначает репрезентацию в музее людей с разными возможностями, отметили в пресс-службе.

Фестиваль включает мероприятия для людей с инвалидностью и для всех желающих. В рамках смотра пройдет выставка «Смотри изнутри», в состав которой войдут работы, созданные во время занятий #ПушкинскийДляВсех художниками, обладающими c особенностями развития.

«Центральной темой фестиваля станет опыт социальной исключенности, дефицит эмоционального и тактильного контакта с миром в условиях пандемии COVID-19. Гости фестиваля обсудят такие проблемы как равноправие и его иллюзия, гиперлокальность и цифровая свобода, "театральность" быта и переосмысление понятия личных границ», – пояснили в музее.

Впервые в рамках смотра пройдет специальная театральная программа, куратором которой выступает театровед и социокультурный продюсер Ника Пархомовская. Гости увидят открытую репетицию спектакля «Здесь больше, чем просто селедка», подготовленного творческим объединением «Инклюзион» в постановке Туфана Имамутдинова. Также вниманию участников фестиваля инклюзивные двигательные мастер-классы «Далеко и близко», подготовленные швейцарскими экспертами интеграционной танцевальной компании BewegGrund.