Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в Псковскую область

14.10.2020
Ямщиков был борцом за сохранение древних памятников архитектуры, возрождал забытые произведения русских художников и иконописцев. Памятник ему открыли в Пскове несколько дней назад, говорится в сообщении.
В течение визита Любимова осмотрит Покровскую башню и Варлаамовский угол, которые входят в комплекс крепостных сооружений Окольного города. В планах министра также посещение Псковской областной универсальной научной библиотеки, где была завершена масштабная реконструкция.
Кроме того, Любимова намерена встретиться с активом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, отмечает пресс-служба ведомства.