Фестиваль документального кино Beat Weekend познакомит с современной культурой

Всего в смотре примут участие 17 городов России, сообщили в его пресс-службе.

Мероприятие стартует в среду в Москве, Петербурге, Воронеже, Казани, Новосибирске, Самаре и других городах.

В рамках смотра кинотеатры страны покажут хиты Beat Film Festival этого года, среди которых такие ленты, как фильмы о Трумене Капоте, Бэнкси и лягушонке Пепе, рассказали в пресс-службе.

Beat Weekend представит картины о людях и явлениях, оказывающих влияние на современную культуру. Кроме того, будет организована онлайн-программа, которую будут транслировать в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

Зрители увидят фильмы о стрит-арте – «Марта Купер: история о граффити» и «В погоне за Бэнкси», картину об известном американском писателе, фильмы об истории эволюции голливудского звукового дизайна с участием Дэвида Линча, Кристофера Нолана и Стивена Спилберга.

Также вниманию гостей будет представлена лента о нью-йоркских букинистах и коллекционерах антикварных книг, фильмы о парижском концепт-сторе «Colette, любовь моя», а также лента о лягушонке Пепе, ставшем сетевым мемом.