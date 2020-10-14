МХАТ представит «Слово о полку Игореве» с этническими танцами и батальными сценами

Спектакль поставил режиссер Игорь Ларин на основе перевода академика Дмитрия Лихачева, сообщили в пресс-службе театра.

Постановка будет представлена в среду на Малой сцене театра. По словам режиссера, благодаря переводу Лихачева «Слово о полку Игореве» открылось ему заново.

«Я понял, что это не героический эпос, как учили нас в школе, а история какого-то огромного грандиозного позора, человеческой трагедии. И вместе с тем в нем заложена загадка, которую ни один человек в мире не может разгадать. Когда человек, по вине которого погибло несметное количество народа, готов был уже принять смерть за свою вину, народ его простил, простил настолько, что сделал его святым. Такое прощение свойственно только русскому человеку», – цитирует пресс-служба режиссера.

Главную роль князя Игоря играет в спектакле Александр Карпенко. В постановке также принимают участие Юрий Ракович, Герман Андреев, Николай Коротаев, Кирилл Зайцев и другие артисты МХАТа.

Хореограф спектакля – Дмитрий Мамонов, который поставил несколько этнических танцевальных номеров, пластические и батальные сцены. Художник по костюмам Оксана Богданович создала для постановки уникальные костюмы на основе древнерусских нарядов, но с учетом новых технологий.