«Писающего мальчика» в Брюсселе оденут в костюм от российского художника Леона Бакста

Церемония надевания костюма состоится 28 октября, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Костюм для знаменитой бельгийской статуи Petit Julien в Брюсселе создан по мотивам эскиза ленинградского художника-авангардиста Леона Бакста для балетов Михаила Фокина. Мероприятие организовано Российским центром науки и культуры при поддержке Посольства России в Бельгии в рамках Международного культурного проекта «Русские сезоны».

Церемония передачи бельгийским властям костюма в дар состоится в 14:00 в мэрии Брюсселя. После этого пройдет торжественная процессия, затем состоится открытие «русского» образа статуи Petit Julien.

Впоследствии костюм будет передан в постоянную экспозицию Музея Брюсселя.