В Иране нашли древнее поселение Урарту, жители которого оставляли послания на стенах домов

Открытие сделали иранские археологи в ходе раскопок в северо-западной части страны, пишет Tehran Times.

Ученые обнаружили древнее поселение, которое могло быть домом для подданных царства Урарту. Руины нашли недалеко от археологического памятника Бейгуш-Тепе в уезде Чалдоран, в провинции Западный Азербайджан.

По мнению археологов, поселение процветало в первом тысячелетии до нашей эры. Ученые не исключают, что здесь могла находиться одна из царских резиденций.

В ходе раскопок археологи нашли такие свидетельства былого могущества Урарту, как остатки крепостей Урарту, водные каналы и дамбы, каменные здания и скальные могилы, а также стелы. Кроме того, было обнаружено множество надписей и текстов, выгравированных на стенах зданий.