К «Ночи искусств» выпустят духи с ароматом гримерной, немого кино и деревянной церкви

В коллекции будет семь ароматов, сообщает пресс-служба портала «Культура.РФ».

Акция «Ночь искусств» намечена на 3 ноября. Работая над линейкой ароматов, создатели хотели не просто рассказать о разных видах искусства, но и подчеркнуть атмосферу творчества, цитирует пресс-служба слова замминистра культуры РФ Максима Ксензова.

По его словам, ароматы перенесут в места, в которых создается искусство, в том числе в мастерскую скульптора, в театральное закулисье, на премьеру в Императорском театре и в старинную деревянную церковь, а также на сеанс немого кино и в атмосферу поэтического вечера.

Лимитированную серию «Атмосфера искусства» запустила «Культура.РФ» вместе с «Библиотекой ароматов». В ней семь ароматов: «Пленэр», «Немое кино», «Мастерская скульптора», «Зодчество», «Театральная гримерная», «Репетиция оркестра» и «Поэтический вечер».

Коллекция будет доступна в фирменном магазине «Библиотека ароматов» в торгово-развлекательном комплексе «Атриум» с 19 октября по 16 ноября 2020 года, а также на официальном сайте портала.