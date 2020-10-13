В Сети раскритиковали игру Богомолова в трейлере фильма Бондарчука «Псих»

Отрывок фильма был опубликован в YouTube.

Фильм Фёдора Бондарчука, поставленного по сценарию его супруги Паулины Андреевой, будет состоять из семи серий. Пользователи сервиса подвергли жесткой критике его главного героя Константина Богомолова в комментариях к ролику.

«А почему все играют, а Богомолов нет?» – спрашивает Тимур Амин. «Актёрская игра вышла из чата», – иронизирует Ekaterina Levchenko.

Константин Богомолов играет роль успешного психотерапевта Олега, принимающего в своём офисе дорогих клиентов. Однако психотерапевту самому требуется помощь – в возрасте 40 лет он все еще живет с мамой, используя таблетки и алкоголь как привычный допинг.