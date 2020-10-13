В Петербурге объявлены лауреаты премии «Балтийская звезда»

Генеральным спонсором премии выступил Банк ВТБ, передает телеканал «Культура».

Лауреатов семнадцатой Международной премии «Балтийская звезда» наградили в Петербургском Эрмитажном театре. Награды были вручены за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтии.

Лауреатами в 2020 году стали финский дирижер Эса-Пекка Салонен, литовский композитор Фаустас Латенас, фотохудожник Валерий Плотников и джазовый мульти-инструменталист Давид Голощекин.

В спецноминации «За поддержку культуры» был отмечен наградой профессор Владимир Яковлев. Премией «Память» наградили ушедших из жизни деятелей культуры Сергея Курехина и Юрия Лотмана.

«Люди должны видеть, что искусство безгранично, что политические трения проходят, а наше общее культурное пространство, в данном случае культурное пространство Балтийского региона, оно незыблемо. Оно связано историческими корнями», – заявил гендиректор театра «Балтийский дом», член экспертного совета премии «Балтийская звезда» Сергей Шуб.